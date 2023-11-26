В Одесі частково не курсують трамваї та тролейбуси
Через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована та не може обслуговувати пасажирів. Це пов’язано з падінням дерев на контактну мережу та подекуди відсутність електропостачання.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Через складні метеоумови, численне падіння дерев на контактну мережу, часткову відсутність току, значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована на лінії та не може продовжувати обслуговування пасажирів", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що ситуацією скористалися одеські таксісти. Наразі ціни на поїздки підскочили у 2,5 раза. Наприклад, у звичайний день доїхати з Таїрово до центру коштує близько 100-130 гривень, сьогодні ця сума значно зросла. Поїздка коштуватиме 290 гривень.
Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Одесі вирує негода. У місті вже є повалені дерева та спостерігається ожеледиця на дорогах. Комунальники проводять посиання доріг.
Також ми писали, що в Одесі через буревій сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Як наслідок — тимчасово без електропостачання залишаються 14 тисяч клієнтів у Київському районі міста.
Додамо, що у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.
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