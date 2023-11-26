В Одесі частково не курсують трамваї та тролейбуси

Трамвай у місті Одеса. Фото: УНІАН

Через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована та не може обслуговувати пасажирів. Це пов’язано з падінням дерев на контактну мережу та подекуди відсутність електропостачання.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Через складні метеоумови, численне падіння дерев на контактну мережу, часткову відсутність току, значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована на лінії та не може продовжувати обслуговування пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ситуацією скористалися одеські таксісти. Наразі ціни на поїздки підскочили у 2,5 раза. Наприклад, у звичайний день доїхати з Таїрово до центру коштує близько 100-130 гривень, сьогодні ця сума значно зросла. Поїздка коштуватиме 290 гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Одесі вирує негода. У місті вже є повалені дерева та спостерігається ожеледиця на дорогах. Комунальники проводять посиання доріг.

Також ми писали, що в Одесі через буревій сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Як наслідок — тимчасово без електропостачання залишаються 14 тисяч клієнтів у Київському районі міста.

Додамо, що у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.