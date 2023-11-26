В Одессе частично не курсируют трамваи и троллейбусы

Трамвай в Одессе. Фото: УНИАН

Из-за непогоды, которая сегодня бушует в Одессе, значительная часть подвижного состава КП "Одесгорэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров. Это связано с падением деревьев на контактную сеть и иногда с отсутствием электроснабжения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи со сложными метеоусловиями, многочисленным падением деревьев на контактную сеть, частичным отсутствием тока, значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована на линии и не может продолжать обслуживание пассажиров", — говорится в сообщении.

Ситуацией воспользовались одесские таксисты. Сейчас цены на поездки подскочили в 2,5 раза. К примеру, в обычный день доехать из Таирово в центр стоит около 100-130 гривен, сегодня эта сумма значительно выросла. Поездка обойдется в 290 гривен.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в Одессе бушует непогода. В городе уже повалены деревья и наблюдается гололедица на дорогах. Коммунальщики производят посыпку дорог.

Также мы писали, что в Одессе из-за урагана произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Как следствие, временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города.

В территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.