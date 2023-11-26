В Одессе частично не курсируют трамваи и троллейбусы
Из-за непогоды, которая сегодня бушует в Одессе, значительная часть подвижного состава КП "Одесгорэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров. Это связано с падением деревьев на контактную сеть и иногда с отсутствием электроснабжения.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"В связи со сложными метеоусловиями, многочисленным падением деревьев на контактную сеть, частичным отсутствием тока, значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована на линии и не может продолжать обслуживание пассажиров", — говорится в сообщении.
Ситуацией воспользовались одесские таксисты. Сейчас цены на поездки подскочили в 2,5 раза. К примеру, в обычный день доехать из Таирово в центр стоит около 100-130 гривен, сегодня эта сумма значительно выросла. Поездка обойдется в 290 гривен.
Напомним, сегодня, 26 ноября, в Одессе бушует непогода. В городе уже повалены деревья и наблюдается гололедица на дорогах. Коммунальщики производят посыпку дорог.
Также мы писали, что в Одессе из-за урагана произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Как следствие, временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города.
В территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.
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