У Київському районі Одеси 14 тисяч абонентів залишилися без світла — причини

Енергетики працюють на мережах. Фото: УНІАН

В Одесі через буревій сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Як наслідок — тимчасово без електропостачання залишаються 14 тисяч клієнтів в Київському районі міста.

Про це повідомляє ДТЕК.

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"Енергетики намагаються там, де це можливо, перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та клієнтів на резервні джерела живлення. Нагадаємо, сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтеся до ліній електропередачі", — йдеться у повідомленні.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

"Деревопад" в Одесі

Через негоду в Одесі падають дерева. Наразі, за інформацією міськради, вітер повалив 24 дерева. Триває оперативна ліквідація наслідків. У роботі залишилося 9 локацій. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Чистять дощоприймачі та розпилюють дерева.

Повалене дерево в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, через негоду на Одещині без світла залишилося понад 100 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.