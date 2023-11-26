В Киевском районе Одессы 14 тысяч абонентов остались без света — причины

Энергетики работают на сетях. Фото: УНИАН

В Одессе из-за урагана произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Как следствие, временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города.

Об этом сообщает ДТЭК.

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"Энергетики пытаются там, где это возможно, переподключить объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания. Напомним, сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

"Деревопад" в Одессе

Из-за непогоды в Одессе падают деревья. По информации горсовета, ветер повалил 24 дерева. Идет оперативная ликвидация последствий. В работе осталось 9 локаций. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Чистят дождеприемники и распиливают деревья.

Поваленное дерево в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня, 26 ноября, из-за непогоды в Одесской области без света осталось более 100 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.