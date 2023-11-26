Через негоду на Одещині знеструмлено понад 100 населених пунктів

Обірвані електропроводи на Одещині. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 26 листопада, через негоду на Одещині без світла залишилося понад 100 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Скільки населених пунктів без світла

Наразі без світла в області залишилвся 131 населений пункт. Нині енергетики ремонтують 41 повітряну лінію, що живлять 754 трансформаторні підстанції.

Де немає світла

Криничанська громада:

3 населених пункти без електроенергії (с. Криничне, с Коса, с. Новоозерне).

3 населених пункти без електроенергії (с. Криничне, с Коса, с. Новоозерне). Болградська громада:

3 населених пункти без електроенергії (с. Виноградівка, с. Владичень, с. Табаки).

3 населених пункти без електроенергії (с. Виноградівка, с. Владичень, с. Табаки). Кубейська громада:

3 населених пункти без електроенергії (с. Кубей, с. Оріхівка, с. Виноградне)

3 населених пункти без електроенергії (с. Кубей, с. Оріхівка, с. Виноградне) Теплицька громада:

5 населених пунктів без електроенергії. Усі пункти незламності працюють.

5 населених пунктів без електроенергії. Усі пункти незламності працюють. Тарутинська громада:

5 населених пунктів без електроенергії.

5 населених пунктів без електроенергії. Бородинська громада:

2 населених пункти без електроенергії.

2 населених пункти без електроенергії. Павлівська громада, Василівська громада, Городнєнська громада — повністю без світла.

Ізмаїльський район

Без енергопостачання повністю залишаються 43 населених пункти, 6 — частково. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.

Білгород-Дністровський район

Із 16 територіальних громад у 2 громадах наявне світло, в 3 частково, в 11 світло відсутнє.

Нагадаємо, через негоду на Одещині найближчі дві доби можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Також ми писали, що в Одесі та області 26 листопада оголосили штормове попередження через небезпечні метеорологічні явища І рівня. Очікуються значні опади та пориви північно-західного вітру 25-30 м/c.

Додамо, що ситуація на дорогах Одеської області вкрай важка через негоду. На трасі Одеса — Рені сталося декілька аварій. Поліцейські разом з рятувальниками надають допомогу постраждалим.