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Через негоду на Одещині знеструмлено понад 100 населених пунктів

26 листопада 2023 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Через негоду на Одещині знеструмлено понад 100 населених пунктів
Обірвані електропроводи на Одещині. Фото: ДТЕК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 26 листопада, через негоду на Одещині без світла залишилося понад 100 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони. 

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Скільки населених пунктів без світла

Наразі без світла в області залишилвся 131 населений пункт. Нині енергетики ремонтують 41 повітряну лінію, що живлять 754 трансформаторні підстанції.

Де немає світла

  • Криничанська громада: 
    3 населених пункти без електроенергії (с. Криничне, с Коса, с. Новоозерне).
  • Болградська громада: 
    3 населених пункти без електроенергії (с. Виноградівка, с. Владичень, с. Табаки).
  • Кубейська громада: 
    3 населених пункти без електроенергії (с. Кубей, с. Оріхівка, с. Виноградне)
  • Теплицька громада:
    5 населених пунктів без електроенергії. Усі пункти незламності працюють. 
  • Тарутинська громада:
    5 населених пунктів без електроенергії. 
  • Бородинська громада: 
    2 населених пункти без електроенергії.
  • Павлівська громада,  Василівська громада, Городнєнська громада — повністю без світла.

Ізмаїльський район 

Без енергопостачання повністю залишаються 43 населених пункти, 6 — частково. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. 

Білгород-Дністровський район 

Із 16 територіальних громад у 2 громадах наявне світло, в 3 частково, в 11 світло відсутнє. 

Нагадаємо, через негоду на Одещині найближчі дві доби можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Також ми писали, що в Одесі та області 26 листопада оголосили штормове попередження через небезпечні метеорологічні явища І рівня. Очікуються значні опади та пориви північно-західного вітру 25-30 м/c.

Додамо, що ситуація на дорогах Одеської області вкрай важка через негоду. На трасі Одеса — Рені сталося декілька аварій. Поліцейські разом з рятувальниками надають допомогу постраждалим.

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