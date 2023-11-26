Из-за непогоды в Одесской области обесточено более 100 населенных пунктов

Оборванные электропровода в Одесской области. Фото: ДТЭК

Сегодня, 26 ноября, из-за непогоды в Одесской области, без света остались более 100 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Сколько населённых пунктов без света

В настоящее время без света в области остался 131 населенный пункт. Сейчас энергетики ремонтируют 41 воздушную линию, питающую 754 трансформаторных подстанций.

Где нет света

Криничанская община:

3 населенных пункта без электроэнергии (с. Криничное, с Коса, с. Новоозерное).

3 населенных пункта без электроэнергии (с. Криничное, с Коса, с. Новоозерное). Болградская община:

3 населенных пункта без электроэнергии (с. Виноградовка, с. Владичень, с. Табаки).

3 населенных пункта без электроэнергии (с. Виноградовка, с. Владичень, с. Табаки). Кубейская община:

3 населенных пункта без электроэнергии (с. Кубей, с. Ореховка, с. Виноградное)

3 населенных пункта без электроэнергии (с. Кубей, с. Ореховка, с. Виноградное) Теплицкая община:

5 населённых пунктов без электроэнергии. Все пункты несокрушимости работают.

5 населённых пунктов без электроэнергии. Все пункты несокрушимости работают. Тарутинская община:

5 населённых пунктов без электроэнергии.

5 населённых пунктов без электроэнергии. Бородинская община:

2 населенных пункта без электроэнергии.

2 населенных пункта без электроэнергии. Павловская община, Васильевская община, Гродненская община полностью без света.

Измаильский район

Без энергоснабжения полностью остаются 43 населенных пункта, 6 – частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов.

Белгород-Днестровский район

Из 16 территориальных общин в 2 общинах есть свет, в 3 частично, в 11 свет отсутствует.

Напомним, из-за непогоды в Одесской области ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Также мы писали, что в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений I уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.

Добавим, что ситуация на дорогах Одесской области крайне тяжелая из-за непогоды. На трассе Одесса-Рени произошло несколько аварий. Полицейские вместе со спасателями оказывают помощь пострадавшим.