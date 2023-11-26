Из-за непогоды в Одесской области обесточено более 100 населенных пунктов
Сегодня, 26 ноября, из-за непогоды в Одесской области, без света остались более 100 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Сколько населённых пунктов без света
В настоящее время без света в области остался 131 населенный пункт. Сейчас энергетики ремонтируют 41 воздушную линию, питающую 754 трансформаторных подстанций.
Где нет света
- Криничанская община:
3 населенных пункта без электроэнергии (с. Криничное, с Коса, с. Новоозерное).
- Болградская община:
3 населенных пункта без электроэнергии (с. Виноградовка, с. Владичень, с. Табаки).
- Кубейская община:
3 населенных пункта без электроэнергии (с. Кубей, с. Ореховка, с. Виноградное)
- Теплицкая община:
5 населённых пунктов без электроэнергии. Все пункты несокрушимости работают.
- Тарутинская община:
5 населённых пунктов без электроэнергии.
- Бородинская община:
2 населенных пункта без электроэнергии.
- Павловская община, Васильевская община, Гродненская община полностью без света.
Измаильский район
Без энергоснабжения полностью остаются 43 населенных пункта, 6 – частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов.
Белгород-Днестровский район
Из 16 территориальных общин в 2 общинах есть свет, в 3 частично, в 11 свет отсутствует.
Напомним, из-за непогоды в Одесской области ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.
Также мы писали, что в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений I уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.
Добавим, что ситуация на дорогах Одесской области крайне тяжелая из-за непогоды. На трассе Одесса-Рени произошло несколько аварий. Полицейские вместе со спасателями оказывают помощь пострадавшим.
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