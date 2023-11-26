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Ожеледиця на дорогах та повалені дерева — Одесу накрила негода

26 листопада 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ожеледиця на дорогах та повалені дерева — Одесу накрила негода
Дерево упало на автівку в Одесі. Фото: одеські ЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 26 листопада, в Одесі вирує негода. У місті уже є повалені дерева та спостерігається ожеледиця на дорогах. Комунальники проводять посипку доріг.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Ожеледиця на дорогах

За даними міської ради наразі спостерігається ожеледиця на Київському шосе, Тираспольському шосе та Шкодовій горі. Через це тут утруднений рух транспорту. Комунальники проводять посипку доріг. До розчищення готові 104 одиниці техніки та 560 комунальників. 

Повалені дерева

За даними місцевих Telegram-каналів сильний вітер повалив у місті дерева. Є ушкоджені автівки. Всього в місті уже впало 13 дерев та великих гілок. Відзначимо, що в міськраді днями відзвітували, що до подолання наслідків негоди готові 7 одиниць техніки та 194 співробітники КП "Міськзелентрест".   

Мінна небезпека

Зазначимо, що через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Одесі протягом дня очікуються значні опади, хуртовина, ожеледь та налипання мокрого снігу. Синоптики також прогнозують пориви вітру до 25-30 м/с. 

Також ми писали, що на трасах міжнародного значення в Одеській області обмежено рух для великовантажних транспортних засобів. Також уже є аварії. 

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