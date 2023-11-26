Сніг та сильний вітер — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

Люди йдуть містом під час снігопаду. Фото: УНІАН

Сьогодні, 26 листопада, в Одесі протягом дня очікуються значні опади, хуртовина, ожеледь та налипання мокрого снігу. Синоптики також прогнозують пориви вітру до 25-30 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Вранці мінлива хмарність.

Хмарно.

Значні опади.

Хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер північний, 19-24 м/с, вранці та вдень північно-західний, 25-30 м/с.

Температура вночі та вдень — +1...+3 °С.

Атмосферний тиск — 737 мм рт. ст.

Вологість — 97%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Значні опади, місцями сильні, переважно у вигляді снігу.

Хуртовина, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер північний, 19-24 м/с, вранці та вдень північно-західний, 25-30 м/с.

Температура вночі та вдень — -2... +3 °С.

На автошляхах області снігові замети, місцями ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

У неділю, 26 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови. За даними Укргідрометцентру, на сході та південному сході буде злива, а вночі мокрий сніг випаде у Харківській та Дніпропетровській областях. Така сама погода з ожеледицею буде весь день на Миколаївщині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині.

Сильні сніжні опади очікуються у Черкаській та Чернігівській областях. У Київській та місцями Вінницькій областях синоптики прогнозують багато снігу та хуртовину. На заході, у Житомирській, вночі у Вінницькій областях місцями буде трохи сипати сніг. Своєю чергою, вночі на більшій частині півдня не очікується опадів.

Найтепліше вдень буде в тимчасово окупованому Криму — до +16 °С. На узбережжі Азовського моря, у східних та південно-східних регіонах країни +8...+13 °С.

Водночас найхолодніша погода очікується у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях, де вночі та вдень буде 0...-5 °С. На Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині прогнозується -2...+3 °С.