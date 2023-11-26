Снег и сильный ветер — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

Люди идут по городу во время снегопада. Фото: УНИАН

Сегодня, 26 ноября, в Одессе в течение дня ожидаются значительные осадки, метель, гололед и налипание мокрого снега. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 25-30 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром переменная облачность.

Облачно.

Обильные осадки.

Вьюга, налипание мокрого снега, обледенение, гололед.

Ветер северный, 19-24 м/с, утром и днем — северо-западный, 25-30 м/с.

Температура ночью и днем +1...+3 °С.

Атмосферное давление – 737 мм рт. ст.

Влажность – 97%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Обильные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега.

Вьюга, местами налипание мокрого снега, обледенение, гололед.

Ветер северный, 19-24 м/с, утром и днем — северо-западный, 25-30 м/с.

Температура ночью и днем -2...+3°С.

На автодорогах области снежные заносы, местами гололед, видимость при осадках 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В воскресенье, 26 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия. По данным Укргидрометцентра, на востоке и юго-востоке будет ливень, а ночью мокрый снег выпадет в Харьковской и Днепропетровской областях. Такая же погода с гололедом будет весь день в Николаевской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Обильные снежные осадки ожидаются в Черкасской и Черниговской областях. В Киевской и местами Винницкой областях синоптики прогнозируют много снега и метели. На западе, в Житомирской, ночью в Винницкой области местами выпадет небольшой снег. В свою очередь, ночью на большей части юга осадков не ожидается.

Теплее всего днем будет во временно оккупированном Крыму — до +16 °С. На побережье Азовского моря, в восточных и юго-восточных регионах страны +8...+13 °С.

В то же время, самая холодная погода ожидается в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, где ночью и днем будет 0...-5 °С. В Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется -2...+3 °С.