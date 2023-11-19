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В Одесі негода повалила понад сотню дерев — деталі

19 листопада 2023 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі негода повалила понад сотню дерев — деталі
Комунальники розпилюють дерево, що упало. Фото: Одеська міська рада
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні 19 листопада в Одесі буревієм уже повалено більше сотні дерев. Комунальники працюють на місцях і усувають наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Наразі відомо, що у місті уже повалено 109 дерев та 55 великих гілок. Вже прибрано 75. Також були обірвані контактні мережі міського електротранспорту, але роботи з відновлення вже проведено і транспорт працює. Зараз в місті ще вирує негода, пориви вітру сягають до 20 м/с. По обіді в Одесі уже вдруге за день випав сніг.

Одеська мерія наполегливо просить містян, за можливості, не виходити сьогодні на вулицю та бути пильними під час пересування містом.

Оранжевий рівень небезпеки на Одещині

Вчора синоптики оголосили в регіоні оранжевий рівень небезпеки на ранок 19 листопада. Очікується, що така погода протримається до вечора. 

Мінна небезпека

Зазначимо, що через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Станом на ранок в місті негода уже повалила понад півсотні дерев. Циклон, що вирує, також приніс з собою і перший сніг. 

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