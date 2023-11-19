Повалені дерева та перший сніг — в Одесі вирує погода

Лавка в снігу. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 19 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Станом на ранок в місті негода уже повалила понад півсотні дерев. Циклон, що вирує, також приніс з собою і перший сніг.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Повалені дерева в Одесі

Сильний вітер вже повалив в Одесі 55 великих дерев та вісім великих гілок. Вони пошкодили уже з десяток автомобілів. Боротися з наслідками непогоди комунальникам допомагають і рятувальники. Міська рада закликає одеситів перечекати негоду вдома, адже сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі. Наразі пориви вітру в Одесі сягають до 27 м/с.

Працівник ЖКГ розпилює дерево. Фото: Одеська міська рада

Дерево упало на автомобіль. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Перший сніг в Одесі та області

Також сьогодні циклон, що вирує, приніс в Одесу і перший сніг. Опади почалися зранку о 8:00. Одеситам запорошило машини, дорога місцями слизька. Синоптики повідомляють, що сніг також спостерігався і на півдні області, зокрема у Сараті. Там пориви вітру сягали 28 м/с.

Сніг на машині в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сніг на дитячій гойдалці. Фото: Новини.LIVE

Оранжевий рівень небезпеки на Одещині

Вчора синоптики оголосили в регіоні оранжевий рівень небезпеки на ранок 19 листопада. Очікується, що така погода протримається до вечора.

Комунальники розпилюють дерево, що упало. Фото: Одеська міська рада

Мінна небезпека

Зазначимо, що через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Шторм у Чорному морі. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Негода повалила в місті більше десятка дерев, є також зламані гілки. Про постраждалих наразі інформації немає.