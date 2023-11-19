Дощ та шквальний вітер — одеситів попереджають про небезпечну погоду

Пляж "НЕМО" в Одесі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 19 листопада, в Одесі й області очікується шквальний вітер. Синоптики оголосили оранжевий рівень небезпеки, тож варто уникнути відвідування пляжів та парків.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вранці можливий дощ.

Вітер північно-східний, до 20 м/с.

Вночі та вранці пориви 25-27 м/с

Температура вночі — 0 °С, вдень +5 °С.

Атмосферний тиск — 758.

Вологість — 72%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно, помірний дощ, місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 25-27 м/с.

Температура +5…-3 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише у другій половині дня у Карпатах та на Закарпатті очікується дощ із мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень .-2...+3°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6°С, вдень +2...-3°С.

У центральних областях вночі без опадів, вдень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 °С.

У південних областях та у Криму очікуються складні погодні умови. Пройдуть сильні дощі, на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. В Азовському морі та на північному заході Чорного моря утримається шторм. Температура повітря +4...-1°С, вдень +2...+7 °С. У Криму протягом доби +7…+12 °С.

У східних областях вночі без опадів. Вдень дощ із переходом у сніг. На Донеччині значні опади. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9 - 14 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 °С, вдень 0...+5 °С.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 19 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики назвали області які під загрозою шквального вітру.