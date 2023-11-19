Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дождь и шквальный ветер — одесситов предупреждают об опасной погоде arrow

Дождь и шквальный ветер — одесситов предупреждают об опасной погоде

19 ноября 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Дождь и шквальный ветер — одесситов предупреждают об опасной погоде
Пляж "НЕМО" в Одессе. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 19 ноября, в Одессе и области ожидается шквальный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, поэтому следует избежать посещения пляжей и парков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе.

  • Утром возможен дождь.
  • Ветер северо-восточный, до 20 м/с.
  • Ночью и утром порывы 25-27 м/с.
  • Температура ночью — 0°С, днем +5°С.
  • Атмосферное давление — 758.
  • Влажность – 72%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно, умеренный дождь, местами значительный.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 25-27 м/с.
  • Температура +5...-3°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

  • В западных областях переменная облачность, без осадков. Лишь во второй половине дня в Карпатах и Закарпатье ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем -2...+3°С.
  • В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем +2...-3°С.
  • В центральных областях ночью без осадков, днем снег, мокрый снег, местами с дождем. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…+5 °С.
  • В южных областях и Крыму ожидаются сложные погодные условия. Пройдут сильные дожди, в Одесской области местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. В Азовском море и северо-западе Черного моря удержится шторм. Температура воздуха +4...-1°С, днем +2...+7°С. В Крыму в течение суток +7…+12 °С.
  • В восточных областях ночью без осадков. Погода в северных областях Днем дождь с переходом в снег. В Донецкой области значительные осадки. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2°С, днем 0...+5°С.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики назвали области под угрозой шквального ветра.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме