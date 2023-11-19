Дождь и шквальный ветер — одесситов предупреждают об опасной погоде

Пляж "НЕМО" в Одессе. Фото: УНИАН

Сегодня, 19 ноября, в Одессе и области ожидается шквальный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, поэтому следует избежать посещения пляжей и парков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Утром возможен дождь.

Ветер северо-восточный, до 20 м/с.

Ночью и утром порывы 25-27 м/с.

Температура ночью — 0°С, днем +5°С.

Атмосферное давление — 758.

Влажность – 72%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно, умеренный дождь, местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 25-27 м/с.

Температура +5...-3°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

В западных областях переменная облачность, без осадков. Лишь во второй половине дня в Карпатах и Закарпатье ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем -2...+3°С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем +2...-3°С.

В центральных областях ночью без осадков, днем снег, мокрый снег, местами с дождем. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…+5 °С.

В южных областях и Крыму ожидаются сложные погодные условия. Пройдут сильные дожди, в Одесской области местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. В Азовском море и северо-западе Черного моря удержится шторм. Температура воздуха +4...-1°С, днем +2...+7°С. В Крыму в течение суток +7…+12 °С.

В восточных областях ночью без осадков. Погода в северных областях Днем дождь с переходом в снег. В Донецкой области значительные осадки. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2°С, днем 0...+5°С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики назвали области под угрозой шквального ветра.