Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На вихідних в Одесі оголосили штормове попередження — якою буде погода arrow

На вихідних в Одесі оголосили штормове попередження — якою буде погода

18 листопада 2023 06:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 листопада
Сильний вітер та дощ. Фото: Укрінформ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 18 листопада, в Одесі й області очікується шквальний вітер та дощ. Синоптики прогнозують штормове попередження, тож варто уникнути відвідування пляжів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Вранці можливий дощ.
  • Вітер північно-східний, до 20 м/с.
  • Температура вночі +6...+9 °С, вдень +8...+10 °С.
  • Атмосферний тиск — 759.
  • Вологість — 67%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно, помірний дощ, місцями значний.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі та вдень +5...+10 °С тепла, вночі місцями до 0°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

На вихідних на українців очікує вогке холодне повітря. Окрім того, варто лишатися вдома через дощ та сніг, які будуть у більшості регіонів України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Температура повітря опуститься до -1 °C морозу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі