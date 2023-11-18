Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 листопада

Сильний вітер та дощ. Фото: Укрінформ

Сьогодні, 18 листопада, в Одесі й області очікується шквальний вітер та дощ. Синоптики прогнозують штормове попередження, тож варто уникнути відвідування пляжів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вранці можливий дощ.

Вітер північно-східний, до 20 м/с.

Температура вночі +6...+9 °С, вдень +8...+10 °С.

Атмосферний тиск — 759.

Вологість — 67%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно, помірний дощ, місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень +5...+10 °С тепла, вночі місцями до 0°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

На вихідних на українців очікує вогке холодне повітря. Окрім того, варто лишатися вдома через дощ та сніг, які будуть у більшості регіонів України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Температура повітря опуститься до -1 °C морозу.