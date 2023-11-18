Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 листопада

На вихідних в Одесі оголосили штормове попередження — якою буде погода
18 листопада 2023 06:37
Сильний вітер та дощ. Фото: Укрінформ
Сьогодні, 18 листопада, в Одесі й області очікується шквальний вітер та дощ. Синоптики прогнозують штормове попередження, тож варто уникнути відвідування пляжів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Вранці можливий дощ.
- Вітер північно-східний, до 20 м/с.
- Температура вночі +6...+9 °С, вдень +8...+10 °С.
- Атмосферний тиск — 759.
- Вологість — 67%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно, помірний дощ, місцями значний.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі та вдень +5...+10 °С тепла, вночі місцями до 0°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
На вихідних на українців очікує вогке холодне повітря. Окрім того, варто лишатися вдома через дощ та сніг, які будуть у більшості регіонів України.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Температура повітря опуститься до -1 °C морозу.
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