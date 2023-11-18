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На выходных в Одессе объявили штормовое предупреждение — какой будет погода

18 ноября 2023 06:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 ноября.
Сильный ветер и дождь. Фото: Укринформ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 ноября, в Одессе и области ожидается шквальный ветер и дождь. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение, поэтому следует избежать посещения пляжей.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Утром возможен дождь.
  • Ветер северо-восточный, до 20 м/с.
  • Температура ночью +6...+9°С, днем +8...+10°С.
  • Атмосферное давление — 759.
  • Влажность — 67%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно, умеренный дождь, местами значительный.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью и днем +5...+10°С, ночью местами до 0°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

На выходных украинцев ожидает сырой холодный воздух. Кроме того, стоит оставаться дома из-за дождя и снега, которые будут в большинстве регионов Украины.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и в области ожидается небольшой дождь и на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.

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