Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 ноября.

На выходных в Одессе объявили штормовое предупреждение — какой будет погода
18 ноября 2023 06:37
Сильный ветер и дождь. Фото: Укринформ
Сегодня, 18 ноября, в Одессе и области ожидается шквальный ветер и дождь. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение, поэтому следует избежать посещения пляжей.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Утром возможен дождь.
- Ветер северо-восточный, до 20 м/с.
- Температура ночью +6...+9°С, днем +8...+10°С.
- Атмосферное давление — 759.
- Влажность — 67%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно, умеренный дождь, местами значительный.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью и днем +5...+10°С, ночью местами до 0°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
На выходных украинцев ожидает сырой холодный воздух. Кроме того, стоит оставаться дома из-за дождя и снега, которые будут в большинстве регионов Украины.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове и в области ожидается небольшой дождь и на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.
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