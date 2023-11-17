Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 листопада

Чоловік гуляє з собакою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 листопада, в Одесі та області очікується переважно хмарна погода, на півдні регіону місцями можливі прояснення. Синоптики прогнозують стрімкі похолодання та насування західного антициклону, також можливі пориви вітру до 8 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів

Вітер північно-західний, 2-8 м/с.

Температура вночі +4...+5 °С, вдень +7...+10 °С.

Атмосферний тиск — 761

Вологість — 70%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно, місцями з проясненнями.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі +2...+8 °С, вдень +9...+12 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

17 листопада Україну накриє потужна негода. У деяких областях очікуються дощі та сніг.

Також ми писали, що метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.