Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 листопада

Чоловіки у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що сьогодні 16 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, протягом дня місцями можливий туман. Проте ближче до вечора можливе прояснення. Також передають пориви вітру до 8 м/c.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів

Вітер північно-західний, 4-8 м/с.

Температура вночі +5...+10 °С, вдень +10...+11 °С.

Атмосферний тиск — 764

Вологість — 60%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно без прояснень.

Вітер північно-західний 6-11 м/с.

Температура вночі +6...+10 °С, вдень +10...+12 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Сьогодні, 16 листопада, в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. Окрім того, у Києві буде сильний рвучкий вітер, поривами до 12-15 м/с.

В Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. В більшості західних областях опади припиняться.