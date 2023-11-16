Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одесу насуваються холоди — синоптики розповіли про зміни погоди arrow

На Одесу насуваються холоди — синоптики розповіли про зміни погоди

16 листопада 2023 06:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 листопада
Чоловіки у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що сьогодні 16 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, протягом дня місцями можливий туман. Проте ближче до вечора можливе прояснення. Також передають пориви вітру до 8 м/c. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів
  • Вітер північно-західний, 4-8 м/с.
  • Температура вночі +5...+10 °С, вдень +10...+11 °С.
  • Атмосферний тиск — 764
  • Вологість — 60%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно без прояснень. 
  • Вітер північно-західний 6-11 м/с.
  • Температура вночі +6...+10 °С, вдень +10...+12 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Сьогодні, 16 листопада, в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. Окрім того, у Києві буде сильний рвучкий вітер, поривами до 12-15 м/с. 

В Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. В більшості західних областях опади припиняться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Актуальне по темі