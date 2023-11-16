Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 листопада

На Одесу насуваються холоди — синоптики розповіли про зміни погоди
Синоптики прогнозують, що сьогодні 16 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, протягом дня місцями можливий туман. Проте ближче до вечора можливе прояснення. Також передають пориви вітру до 8 м/c.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів
- Вітер північно-західний, 4-8 м/с.
- Температура вночі +5...+10 °С, вдень +10...+11 °С.
- Атмосферний тиск — 764
- Вологість — 60%
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно без прояснень.
- Вітер північно-західний 6-11 м/с.
- Температура вночі +6...+10 °С, вдень +10...+12 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Сьогодні, 16 листопада, в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. Окрім того, у Києві буде сильний рвучкий вітер, поривами до 12-15 м/с.
В Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. В більшості західних областях опади припиняться.
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