Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 листопада

Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Синоптики передають, що 14 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, ввечері можливий дощ. Також передають пориви вітру до 8 м/c.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вдень ясно, без опадів. Вночі мінлива хмарність.

Вітер південно-західний, 4-7 м/с.

Температура вночі +8...+9 °С, вдень +12...+14 °С.

Вологість — 66%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вітер південно-західний 8-10 м/с.

Температура вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Вночі у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ. У Карпатах мокрий сніг із дощем. У південній половині та Криму вночі і вранці місцями тумани. Вітер південно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +8...+13 °С, у північних областях +4...+9 °С.