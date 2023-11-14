Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 листопада

Обережно під деревами — одеситів попередили про погоду сьогодні
14 листопада 2023 06:18
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Синоптики передають, що 14 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, ввечері можливий дощ. Також передають пориви вітру до 8 м/c.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Вдень ясно, без опадів. Вночі мінлива хмарність.
- Вітер південно-західний, 4-7 м/с.
- Температура вночі +8...+9 °С, вдень +12...+14 °С.
- Вологість — 66%
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вітер південно-західний 8-10 м/с.
- Температура вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Україні
Вночі у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ. У Карпатах мокрий сніг із дощем. У південній половині та Криму вночі і вранці місцями тумани. Вітер південно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +8...+13 °С, у північних областях +4...+9 °С.
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