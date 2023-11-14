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Обережно під деревами — одеситів попередили про погоду сьогодні

14 листопада 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 листопада
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики передають, що 14 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, ввечері можливий дощ. Також передають пориви вітру до 8 м/c. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Вдень ясно, без опадів. Вночі мінлива хмарність.
  • Вітер південно-західний, 4-7 м/с.
  • Температура вночі +8...+9 °С, вдень +12...+14 °С.
  • Вологість — 66%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Вітер південно-західний 8-10 м/с.
  • Температура вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні 

Вночі у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ. У Карпатах мокрий сніг із дощем. У південній половині та Криму вночі і вранці місцями тумани. Вітер південно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +8...+13 °С, у північних областях +4...+9 °С.

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