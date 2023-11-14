Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 ноября.

Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики передают, что 14 ноября в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, вечером возможен дождь. Также передают порывы ветра до 8 м/c.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Днем ясно, без осадков. Ночью переменная облачность.

Ветер юго-западный, 4-7 м/с.

Температура ночью 8-9°С, днем 12-14°С.

Влажность — 66%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Ветер юго-западный, 8-10 м/с.

Температура ночью 5-8°С, днем 10-13°С.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Ночью в западных областях, днем также в северных и центральных регионах страны ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Карпатах мокрый снег. В южной половине и Крыму ночью и утром местами туман. Ветер юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3°С...-2°С, днем +8°С...+13°С, в северных областях +4°С...+9°С.