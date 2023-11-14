Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 ноября.

Осторожно под деревьями — одесситов предупредили о погоде сегодня
14 ноября 2023 06:18
Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Синоптики передают, что 14 ноября в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, вечером возможен дождь. Также передают порывы ветра до 8 м/c.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Днем ясно, без осадков. Ночью переменная облачность.
- Ветер юго-западный, 4-7 м/с.
- Температура ночью 8-9°С, днем 12-14°С.
- Влажность — 66%
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
- Температура ночью 5-8°С, днем 10-13°С.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Украине
Ночью в западных областях, днем также в северных и центральных регионах страны ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Карпатах мокрый снег. В южной половине и Крыму ночью и утром местами туман. Ветер юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3°С...-2°С, днем +8°С...+13°С, в северных областях +4°С...+9°С.
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