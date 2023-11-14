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Осторожно под деревьями — одесситов предупредили о погоде сегодня

14 ноября 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 ноября.
Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики передают, что 14 ноября в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, вечером возможен дождь. Также передают порывы ветра до 8 м/c.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Днем ясно, без осадков. Ночью переменная облачность.
  • Ветер юго-западный, 4-7 м/с.
  • Температура ночью 8-9°С, днем 12-14°С.
  • Влажность — 66%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
  • Температура ночью 5-8°С, днем 10-13°С.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Ночью в западных областях, днем также в северных и центральных регионах страны ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Карпатах мокрый снег. В южной половине и Крыму ночью и утром местами туман. Ветер юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3°С...-2°С, днем +8°С...+13°С, в северных областях +4°С...+9°С.

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