Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 ноября.

На Одессу надвигаются холода — синоптики рассказали об изменениях погоды
Синоптики прогнозируют, что сегодня 16 ноября в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, в течение дня местами возможен туман. Однако ближе к вечеру возможно прояснение. Также передают порывы ветра до 8 м/c.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков
- Ветер северо-западный, 4-8 м/с.
- Температура ночью +5...+10°С, днем +10...+11°С.
- Атмосферное давление — 764
- Влажность — 60%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно без прояснений.
- Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
- Температура ночью +6...+10°С, днем +10...+12°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Сегодня, 16 ноября, в отдельных районах Киевской, Черниговской и Сумской области возможен мокрый снег. Кроме того, в Киеве будет сильный порывистый ветер, порывами до 12-15 м/с.
В Украине местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег. В большинстве западных областях осадки прекратятся.
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