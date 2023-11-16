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На Одессу надвигаются холода — синоптики рассказали об изменениях погоды

16 ноября 2023 06:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 ноября.
Мужчины в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что сегодня 16 ноября в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, в течение дня местами возможен туман. Однако ближе к вечеру возможно прояснение. Также передают порывы ветра до 8 м/c.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков
  • Ветер северо-западный, 4-8 м/с.
  • Температура ночью +5...+10°С, днем +10...+11°С.
  • Атмосферное давление — 764
  • Влажность — 60%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно без прояснений.
  • Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +6...+10°С, днем +10...+12°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 16 ноября, в отдельных районах Киевской, Черниговской и Сумской области возможен мокрый снег. Кроме того, в Киеве будет сильный порывистый ветер, порывами до 12-15 м/с.

В Украине местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег. В большинстве западных областях осадки прекратятся.

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