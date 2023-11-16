Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 ноября.

Мужчины в центре города. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что сегодня 16 ноября в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, в течение дня местами возможен туман. Однако ближе к вечеру возможно прояснение. Также передают порывы ветра до 8 м/c.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков

Ветер северо-западный, 4-8 м/с.

Температура ночью +5...+10°С, днем +10...+11°С.

Атмосферное давление — 764

Влажность — 60%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно без прояснений.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью +6...+10°С, днем +10...+12°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 16 ноября, в отдельных районах Киевской, Черниговской и Сумской области возможен мокрый снег. Кроме того, в Киеве будет сильный порывистый ветер, порывами до 12-15 м/с.

В Украине местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег. В большинстве западных областях осадки прекратятся.