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Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня

17 ноября 2023 06:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 ноября.
Мужчина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 ноября, в Одессе и области ожидается облачная погода, на юге региона местами возможны прояснения. Синоптики прогнозируют стремительные похолодания и надвигания западного антициклона, а также возможны порывы ветра до 8 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков
  • Ветер северо-западный, 2-8 м/с.
  • Температура ночью +4...+5°С, днем +7...+10°С.
  • Атмосферное давление — 761
  • Влажность — 70%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +2...+8°С, днем +9...+12°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

17 ноября Украину накроет мощное ненастье. В некоторых областях ожидается дождь и снег.

Также мы писали, что метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.

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