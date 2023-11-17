Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 ноября.

Мужчина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 ноября, в Одессе и области ожидается облачная погода, на юге региона местами возможны прояснения. Синоптики прогнозируют стремительные похолодания и надвигания западного антициклона, а также возможны порывы ветра до 8 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков

Ветер северо-западный, 2-8 м/с.

Температура ночью +4...+5°С, днем +7...+10°С.

Атмосферное давление — 761

Влажность — 70%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +2...+8°С, днем +9...+12°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

17 ноября Украину накроет мощное ненастье. В некоторых областях ожидается дождь и снег.

Также мы писали, что метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.