Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 ноября.

Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня
Сегодня, 17 ноября, в Одессе и области ожидается облачная погода, на юге региона местами возможны прояснения. Синоптики прогнозируют стремительные похолодания и надвигания западного антициклона, а также возможны порывы ветра до 8 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков
- Ветер северо-западный, 2-8 м/с.
- Температура ночью +4...+5°С, днем +7...+10°С.
- Атмосферное давление — 761
- Влажность — 70%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +2...+8°С, днем +9...+12°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
17 ноября Украину накроет мощное ненастье. В некоторых областях ожидается дождь и снег.
Также мы писали, что метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.
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