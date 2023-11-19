Поваленные деревья и первый снег — в Одессе бушует непогода

Скамейка в снегу. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. По состоянию на утро, в городе непогода уже повалила более полусотни деревьев. Бушующий циклон также принес с собой и первый снег.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Поваленные деревья в Одессе.

Сильный ветер уже повалил в Одессе 55 деревьев и восемь больших веток. Они повредили уже с десяток автомобилей. Бороться с последствиями непогоды коммунальщикам помогают и спасатели. Городской совет призывает одесситов переждать непогоду дома, ведь сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачь. Порывы ветра в Одессе достигают 27 м/с.

Работник ЖКХ распиливает дерево. Фото: Одесский городской совет

Дерево упало на автомобиль. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Первый снег в Одессе и области

Также сегодня бушующий циклон принес в Одессу и первый снег. Осадки начались с 8:00 утра. Одесситам припорошило машины, дорога местами скользкая. Синоптики сообщают, что снег также наблюдался и на юге области, в том числе в Сарате. Там порывы ветра достигали 28 м/с.

Снег на машине в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Снег на детских качелях. Фото: Новини.LIVE

Оранжевый уровень опасности в Одесской области

Вчера синоптики объявили в регионе оранжевый уровень опасности на утро 19 ноября. Ожидается, что непогода продержится до вечера.

Коммунальщики распиливают упавшее дерево. Фото: Одесский городской совет

Минная опасность

Отметим, что из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибитие к берегу, а также дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельного вмешательства.

Шторм в Черном море. Фото: соцсети

Напомним, в ночь на 11 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. Ненастье повалило в городе более десятка деревьев, есть также сломанные ветки. О пострадавших пока нет информации.