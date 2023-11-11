В Одесі негода повалила дерева — яка ситуація зараз
У ніч проти 11 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Негода повалила в місті більше десятка дерев, є також зламані гілки. Про постраждалих наразі інформації немає.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
"Повалено 9 дерев та 6 великих гілок. Силами КП "Міськзелентрест" та комунальних служб вже розпиляно та прибрано 13 дерев та гілок, ще 3 в роботі", — йдеться у повідомленні.
Також комунальні служби працюють над очищенням дощоприймачів від сміття та опалого листя у зв'язку з негодою.
Штормове попередження на 11-12 листопада
Упродовж найближчих двох діб жителі Одеського регіону мають бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Мінна небезпека
Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.
У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вранці та в першій половині дня 11 листопада по Одесі та області очікуються пориви південного вітру15-20 м/с. У зв’язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.
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