В Одесі негода повалила дерева — яка ситуація зараз

Чоловік розпилює дерево. Фото: Одеська міська рада

У ніч проти 11 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Негода повалила в місті більше десятка дерев, є також зламані гілки. Про постраждалих наразі інформації немає.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Повалено 9 дерев та 6 великих гілок. Силами КП "Міськзелентрест" та комунальних служб вже розпиляно та прибрано 13 дерев та гілок, ще 3 в роботі", — йдеться у повідомленні.

Також комунальні служби працюють над очищенням дощоприймачів від сміття та опалого листя у зв'язку з негодою.

Комунальники очищують дощоприймач. Фото: Одеська міська рада

Комунальники збирають гілля дерев під час негоди. Фото: Одеська міська рада

Штормове попередження на 11-12 листопада

Упродовж найближчих двох діб жителі Одеського регіону мають бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Співробітники КП "Міськзелентрест" розпилюють дерева, які повалила негода. Фото: Одеська міська рада

Мінна небезпека

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вранці та в першій половині дня 11 листопада по Одесі та області очікуються пориви південного вітру15-20 м/с. У зв’язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.