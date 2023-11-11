Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі негода повалила дерева — яка ситуація зараз arrow

В Одесі негода повалила дерева — яка ситуація зараз

11 листопада 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі негода повалила дерева — яка ситуація зараз
Чоловік розпилює дерево. Фото: Одеська міська рада
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 11 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Негода повалила в місті більше десятка дерев, є також зламані гілки. Про постраждалих наразі інформації немає.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

Читайте також:

"Повалено 9 дерев та 6 великих гілок. Силами КП "Міськзелентрест" та комунальних служб вже розпиляно та прибрано 13 дерев та гілок, ще 3 в роботі", — йдеться у повідомленні.

Також комунальні служби працюють над очищенням дощоприймачів від сміття та опалого листя у зв'язку з негодою.

Комунальники очищують дощоприймач. Фото: Одеська міська рада
Комунальники збирають гілля дерев під час негоди. Фото: Одеська міська рада

Штормове попередження на 11-12 листопада

Упродовж найближчих двох діб жителі Одеського регіону мають бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Співробітники КП "Міськзелентрест" розпилюють дерева, які повалила негода. Фото: Одеська міська рада

Мінна небезпека

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вранці та в першій половині дня 11 листопада по Одесі та області очікуються пориви південного вітру15-20 м/с. У зв’язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі