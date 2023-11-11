Рятувальники попередили про погіршення погодних умов на Одещині
Протягом найближчих двох діб жителі Одеського регіону повинні бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
" Найближчі дві доби в Одеському регіоні очікується погіршення погодних умов, зокрема вдень 11 листопада — пориви вітру 15-22 м/с. Упродовж доби 12 листопада — місцями пориви вітру 25 м/с та опади у вигляді дощу", — йдеться у повідомленні.
Які заходи безпеки
- якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері;
- не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
- уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач.
Мінна небезпека
Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.
У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.
Гарячі лінії в Одесі
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, станом на 10 листопада на бойовому патрулюванні залишається у Чорному морі ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
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