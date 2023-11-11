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Рятувальники попередили про погіршення погодних умов на Одещині

11 листопада 2023 12:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Рятувальники попередили про погіршення погодних умов на Одещині
Шторм на пляжі "Ланжерон" в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Протягом найближчих двох діб жителі Одеського регіону повинні бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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" Найближчі дві доби в Одеському регіоні очікується погіршення погодних умов, зокрема вдень 11 листопада — пориви вітру 15-22 м/с. Упродовж доби 12 листопада — місцями пориви вітру 25 м/с та опади у вигляді дощу", — йдеться у повідомленні.

Які заходи безпеки 

  • якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері;
  • не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
  • уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач.

Мінна небезпека

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на 10 листопада на бойовому патрулюванні залишається у Чорному морі ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

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