Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на Одесчине

Шторм на пляже Ланжерон в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие сутки жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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"В ближайшие сутки в Одесском регионе ожидается ухудшение погодных условий, в частности: днем 11 ноября — порывы ветра 15-22 метра в секунду. В течение суток 12 ноября — местами порывы ветра 25 метров в секунду и осадки в виде дождя", — говорится в сообщении.

Какие меры безопасности

если вы находитесь дома – закройте все окна и двери;

не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;

не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;

избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач.

Минная опасность

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, на 10 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.