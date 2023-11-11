Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на Одесчине
В ближайшие сутки жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
"В ближайшие сутки в Одесском регионе ожидается ухудшение погодных условий, в частности: днем 11 ноября — порывы ветра 15-22 метра в секунду. В течение суток 12 ноября — местами порывы ветра 25 метров в секунду и осадки в виде дождя", — говорится в сообщении.
Какие меры безопасности
- если вы находитесь дома – закройте все окна и двери;
- не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;
- избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач.
Минная опасность
Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.
Горячие линии в Одессе
- Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.
Напомним, на 10 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.
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