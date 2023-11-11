Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на Одесчине arrow

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на Одесчине

11 ноября 2023 12:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на Одесчине
Шторм на пляже Ланжерон в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ближайшие сутки жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

"В ближайшие сутки в Одесском регионе ожидается ухудшение погодных условий, в частности: днем 11 ноября — порывы ветра 15-22 метра в секунду. В течение суток 12 ноября — местами порывы ветра 25 метров в секунду и осадки в виде дождя", — говорится в сообщении. 

Какие меры безопасности

  • если вы находитесь дома – закройте все окна и двери;
  • не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
  • не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;
  • избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач.

Минная опасность

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, на 10 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

12:27 Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

Актуальное по теме