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В Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів

10 листопада 2023 10:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів
Військовий корабель у морі. Фото: соцмережі
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 10 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів наразі загрожують

  • у Чорному морі перебуває 4 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 1 ворожий корабель.

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко. Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож, імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 9 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що в New York Times опублікували карту змін контрольованих територій із січня 2023 року.

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