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В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей

10 ноября 2023 10:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей
Военный корабль в море. Фото: соцсети
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 10 ноября на боевом патрулировании в Черном море остается вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, но ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • в Черном море находятся 4 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 1 вражеский корабль.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро. Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 9 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что в New York Times была опубликована карта изменений контролируемых территорий с января 2023 года.

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