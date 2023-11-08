Шквальний вітер та гроззи очікуються вОдесі та області 8 листопада

Синоптики попередили одеситів про грози
8 листопада 2023 06:14
Дощі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Синоптики передають, що 8 листопада, в Одесі очікуються шквальний вітер та грози. Також оголошено штормове попередження, очікують пориви західного вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно, можливий дощ.
- Вітер південно-західний, вночі південний, 5-9 м/с.
- Температура вночі 13-16°С, вдень 16-17°С.
- Вологість — 76%
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний 8-10 м/с.
- Температура вночі 8-11°С, вдень 17-21°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Укргідрометцентр прогнозує хмарну та прохолодну погоду в Україні 8 листопада. Там також попередили про небезпеку — на українців очікують сильні дощі.
Читайте Новини.LIVE!