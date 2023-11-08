Шквальний вітер та гроззи очікуються вОдесі та області 8 листопада

Дощі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Синоптики передають, що 8 листопада, в Одесі очікуються шквальний вітер та грози. Також оголошено штормове попередження, очікують пориви західного вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно, можливий дощ.

Вітер південно-західний, вночі південний, 5-9 м/с.

Температура вночі 13-16°С, вдень 16-17°С.

Вологість — 76%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний 8-10 м/с.

Температура вночі 8-11°С, вдень 17-21°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Укргідрометцентр прогнозує хмарну та прохолодну погоду в Україні 8 листопада. Там також попередили про небезпеку — на українців очікують сильні дощі.