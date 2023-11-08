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Синоптики попередили одеситів про грози

8 листопада 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Шквальний вітер та гроззи очікуються вОдесі та області 8 листопада
Дощі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики передають, що 8 листопада, в Одесі очікуються шквальний вітер та грози. Також оголошено штормове попередження, очікують пориви західного вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно, можливий дощ.
  • Вітер південно-західний, вночі південний, 5-9 м/с.
  • Температура вночі 13-16°С, вдень 16-17°С.
  • Вологість — 76%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно. 
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний 8-10 м/с.
  • Температура вночі 8-11°С, вдень 17-21°С.
  • На автошляхах області видимість добра. 
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Укргідрометцентр прогнозує хмарну та прохолодну погоду в Україні 8 листопада. Там також попередили про небезпеку — на українців очікують сильні дощі.

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