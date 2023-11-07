Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 листопада

Синоптики розповіли про різкі зміни погоди в Одесі
Завтра, 8 листопада, в Одесі очікуються шквальний вітер та грози. Синоптики оголосили штормове попередження, очікують пориви західного вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку небо буде вкрите хмарами, можливий дощ. Температура становитиме +16…+19 °C. Вітер південний — 8,5 м/с.
День: вдень в Одесі теж хмарно з дощем. Температура становитиме близько +16...+18 °C. Вітер західний — 15-20 м/с.
Вечір: На вечір синоптики прогнозують теплу погоду. Небо все ще буде крите хмарами. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с.
Схід сонця: 8 листопада сонце зійде о 06:48.
Захід сонця: 8 листопада сонце заходитиме о 16:33.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 45 хвилин.
Прогноз погоди в Україні
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цього тижня в Україні буде мінлива погода. Також буде різке зниження температури. За її словами, сильного буревію, який був минулого тижня, не варто очікувати в найближчі дні.
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