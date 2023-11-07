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Синоптики розповіли про різкі зміни погоди в Одесі

7 листопада 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 листопада
Жінка прогулюється містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 8 листопада, в Одесі очікуються шквальний вітер та грози. Синоптики оголосили штормове попередження, очікують пориви західного вітру до 20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде вкрите хмарами, можливий дощ. Температура становитиме +16…+19 °C. Вітер південний — 8,5 м/с.

День: вдень в Одесі теж хмарно з дощем. Температура становитиме близько +16...+18 °C. Вітер західний — 15-20 м/с. 

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теплу погоду. Небо все ще буде крите хмарами. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с. 

Схід сонця: 8 листопада сонце зійде о 06:48.
Захід сонця: 8 листопада сонце заходитиме о 16:33.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 45 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цього тижня в Україні буде мінлива погода. Також буде різке зниження температури. За її словами, сильного буревію, який був минулого тижня, не варто очікувати в найближчі дні.

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