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Синоптики рассказали о резких изменениях погоды в Одессе

7 ноября 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 ноября.
Женщина ходит по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 8 ноября, в Одессе ожидаются шквальный ветер и грозы. Синоптики объявили штормовое предупреждение, ожидают порывы западного ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром небо будет покрыто облаками, возможен дождь. Температура составит +16…+19 °C. Ветер южный — 8,5 м/с.

День: днем в Одессе тоже облачно с дождем. Температура составит около +16...+18°C. Ветер западный — 15-20 м/с.

Вечер: К вечеру синоптики прогнозируют теплую погоду. Небо все еще будет облачным. Температура воздуха снизится до +12 °C. Ветер южный — до 4,7 м/с.

Восход солнца: 8 ноября солнце взойдет в 06:48.
Закат: 8 ноября солнце будет заходить в 16:33.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 45 минут.

Прогноз погоды в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что на этой неделе в Украине будет переменная погода. Также будет резкое понижение температуры. По ее словам, сильного урагана, который был на прошлой неделе, не стоит ожидать в ближайшие дни.

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