Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 ноября.

Синоптики рассказали о резких изменениях погоды в Одессе
Завтра, 8 ноября, в Одессе ожидаются шквальный ветер и грозы. Синоптики объявили штормовое предупреждение, ожидают порывы западного ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утро: утром небо будет покрыто облаками, возможен дождь. Температура составит +16…+19 °C. Ветер южный — 8,5 м/с.
День: днем в Одессе тоже облачно с дождем. Температура составит около +16...+18°C. Ветер западный — 15-20 м/с.
Вечер: К вечеру синоптики прогнозируют теплую погоду. Небо все еще будет облачным. Температура воздуха снизится до +12 °C. Ветер южный — до 4,7 м/с.
Восход солнца: 8 ноября солнце взойдет в 06:48.
Закат: 8 ноября солнце будет заходить в 16:33.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 45 минут.
Прогноз погоды в Украине
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что на этой неделе в Украине будет переменная погода. Также будет резкое понижение температуры. По ее словам, сильного урагана, который был на прошлой неделе, не стоит ожидать в ближайшие дни.
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