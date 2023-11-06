Синоптики розповіли про погоду на завтра в Одесі

Опалювальний сезон за горами — синоптики розповіли про погоду в Одесі
Завтра, 7 листопада, від самого ранку в Одесі очікується сонячна та відносно тепла погода. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів сягнуть до +17 °C, а найнижчий показник буде +11 °C. Водночас опадів не очікується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +12…+176 °C. Вітер північно-західний — 1,9 м/с.
День: вдень в Одесі теж буде ясно і без опадів. Температура становитиме близько +15...+17 °C. Вітер західний — 4 м/с.
Вечір: На вечір синоптики прогнозують теж теплу погоду. Небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +17 °C. Вітер південний — до 3,7 м/с.
Схід сонця: 7 листопада сонце зійде о 06:47.
Захід сонця: 7 листопада сонце заходитиме о 16:34.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 47 хвилини.
Прогноз погоди в Україні
Погода в Україні завтра, 6 листопада, порадує комфортною та теплою погодою. Температура повітря підвищиться до +18 °С.
За словами Діденко, протягом дня температура повітря становитиме +12+18 °С.
У більшості областей України буде сухо та сонячно. Лише у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, які ввечері дійдуть до Житомирської області.
Нагадаємо, найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С.
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