Синоптики розповіли про погоду на завтра в Одесі

Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 листопада, від самого ранку в Одесі очікується сонячна та відносно тепла погода. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів сягнуть до +17 °C, а найнижчий показник буде +11 °C. Водночас опадів не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +12…+176 °C. Вітер північно-західний — 1,9 м/с.

День: вдень в Одесі теж буде ясно і без опадів. Температура становитиме близько +15...+17 °C. Вітер західний — 4 м/с.

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теж теплу погоду. Небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +17 °C. Вітер південний — до 3,7 м/с.

Схід сонця: 7 листопада сонце зійде о 06:47.

Захід сонця: 7 листопада сонце заходитиме о 16:34.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 47 хвилини.

Прогноз погоди в Україні

Погода в Україні завтра, 6 листопада, порадує комфортною та теплою погодою. Температура повітря підвищиться до +18 °С.

За словами Діденко, протягом дня температура повітря становитиме +12+18 °С.

У більшості областей України буде сухо та сонячно. Лише у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, які ввечері дійдуть до Житомирської області.

Нагадаємо, найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С.