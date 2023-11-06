Синоптики рассказали о погоде на завтра в Одессе

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 ноября, с самого утра в Одессе ожидается солнечная и относительно теплая погода. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров достигнут +17 °C, а самый низкий показатель будет +11 °C. В то же время осадков не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром небо будет ясным, без облаков. Температура составит +12…+176 °C. Ветер северо-западный — 1,9 м/с.

День: днем в Одессе тоже будет ясно и без осадков. Температура составит около +15...+17°C. Ветер западный — 4 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют тоже теплую погоду. Небо затянется облаками. Температура воздуха снизится до +17 °C. Ветер южный — до 3,7 м/с.

Восход солнца: 7 ноября солнце взойдет в 06:47.

Закат: 7 ноября солнце будет заходить в 16:34.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 47 минут.

Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине завтра, 6 ноября, порадует комфортной и теплой погодой. Температура воздуха повысится до +18 °С.

По словам Диденко, в течение дня температура воздуха будет +12...+18 °С.

В большинстве областей Украины будет сухо и солнечно. Лишь в западных областях местами пройдут небольшие дожди, которые к вечеру дойдут до Житомирской области.

Напомним, в ближайшую неделю в Украине ожидается теплая неустойчивая погода с большим количеством осадков. В некоторых областях температура воздуха повысится до +20 °С.