Шквальный ветер и грозы ожидаются в Одессе и области 8 ноября

Дожди в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Синоптики передают, что 8 ноября в Одессе ожидаются шквальный ветер и грозы. Также объявлено штормовое предупреждение, ожидают порывы западного ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Возможен дождь.

Ветер юго-западный, ночью южный, 5-9 м/с.

Температура ночью 13-16°С, днем 16-17°С.

Влажность — 76%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 8-10 м/с.

Температура ночью 8-11°С, днем 17-21°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Укргидрометцентр прогнозирует облачную и прохладную погоду в Украине 8 ноября. Там также предупредили об опасности — украинцев ожидают сильные дожди.