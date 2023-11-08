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Синоптики предупредили одесситов о грозах

8 ноября 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Шквальный ветер и грозы ожидаются в Одессе и области 8 ноября
Дожди в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики передают, что 8 ноября в Одессе ожидаются шквальный ветер и грозы. Также объявлено штормовое предупреждение, ожидают порывы западного ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Возможен дождь.
  • Ветер юго-западный, ночью южный, 5-9 м/с.
  • Температура ночью 13-16°С, днем 16-17°С.
  • Влажность — 76%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
  • Температура ночью 8-11°С, днем 17-21°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Укргидрометцентр прогнозирует облачную и прохладную погоду в Украине 8 ноября. Там также предупредили об опасности — украинцев ожидают сильные дожди.

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