Шквальный ветер и грозы ожидаются в Одессе и области 8 ноября

Синоптики предупредили одесситов о грозах
8 ноября 2023 06:14
Дожди в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Синоптики передают, что 8 ноября в Одессе ожидаются шквальный ветер и грозы. Также объявлено штормовое предупреждение, ожидают порывы западного ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Возможен дождь.
- Ветер юго-западный, ночью южный, 5-9 м/с.
- Температура ночью 13-16°С, днем 16-17°С.
- Влажность — 76%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
- Температура ночью 8-11°С, днем 17-21°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Укргидрометцентр прогнозирует облачную и прохладную погоду в Украине 8 ноября. Там также предупредили об опасности — украинцев ожидают сильные дожди.
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