В Одесі негода повалила дерева – є обірвані електропроводи, та пошкоджені автівки

В Одесі впало дерево. Фото: Одеська міська рада

Одесу та область у ніч на 5 листопада накрила потужна злива та шквальний вітер. Негода повалила в місті майже два десятки дерев, є також обірвані дроти електромереж. Постраждалих людей немає.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Зафіксовано падіння 18 дерев та великих гілок. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди", — йдеться у повідомленні.

До усунення наслідків негоди долучалися й рятувальники. Вони допомогли розпилити та прибирати дерева, що впали на дорогу на Академіка Заболотного в Одесі, за межами сіл Великий Дальник та Надлиманське та у селі Окни Подільського району. Також на Героїв Крут рятувальники прибрали дерево, що впало на легковий автомобіль. Загалом від ДСНС залучалось шість одиниць пожежної техніки та 30 рятувальників.

Рятувальники розпилюють дерево. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Оновлено: Станом на 12:00 в Одесі впало 20 дерев та великих гілок. 10 з них вже прибрані, 10 — в роботі.

Мінна небезпека

Додамо, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

"Звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — зазначають комунальники.

Нагадаємо, в Одесі продовжується деревопад через сильні пориви вітру. Наразі у місті повалено майже пів сотні дерев, комунальники працюють над усуненням наслідків у посиленому режимі.