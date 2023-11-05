В Одесі негода повалила дерева – є обірвані електропроводи, та пошкоджені автівки
Одесу та область у ніч на 5 листопада накрила потужна злива та шквальний вітер. Негода повалила в місті майже два десятки дерев, є також обірвані дроти електромереж. Постраждалих людей немає.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
"Зафіксовано падіння 18 дерев та великих гілок. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди", — йдеться у повідомленні.
До усунення наслідків негоди долучалися й рятувальники. Вони допомогли розпилити та прибирати дерева, що впали на дорогу на Академіка Заболотного в Одесі, за межами сіл Великий Дальник та Надлиманське та у селі Окни Подільського району. Також на Героїв Крут рятувальники прибрали дерево, що впало на легковий автомобіль. Загалом від ДСНС залучалось шість одиниць пожежної техніки та 30 рятувальників.
Оновлено: Станом на 12:00 в Одесі впало 20 дерев та великих гілок. 10 з них вже прибрані, 10 — в роботі.
Мінна небезпека
Додамо, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
"Звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — зазначають комунальники.
Нагадаємо, в Одесі продовжується деревопад через сильні пориви вітру. Наразі у місті повалено майже пів сотні дерев, комунальники працюють над усуненням наслідків у посиленому режимі.
Читайте Новини.LIVE!