В Одесі впало майже півсотні дерев

Зруйноване дерево в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі продовжується деревопад через сильні пориви вітру. Наразі у місті повалено майже півсотні дерев, комунальники працюють над усуненням наслідків у посиленому режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відомо, що вітром повалено вже 39 дерев та великих гілок. Комунальники ліквідували деревопад на 24 адресах, ще 15 знаходяться в роботі.

Допомога комунальникам

Задля пришвидшення роботи комунальних служб та уникнення руйнування машин, одеситів просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

"Звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — зазначають комунальники.

Нагадаємо, попри сильний шторм та мінну небезпеку, ворог вивів кораблі на чергування у Чорне море. Наразі на бойовому рейді присутній ракетоносій, тому варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги.