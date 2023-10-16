Росіяни попри шторм вивели кораблі на чергування

Кораблі на бойовому чергуванні. Фото: АрміяInform

Попри сильний шторм та мінну небезпеку, ворог вивів кораблі на чергування у Чорне море. Наразі на бойовому рейді присутній ракетоносій, тому варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Наразі на бойовому чергуванні знаходиться 11 кораблів, з яких 10 — у Чорному морі. Також присутній підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту. В Азовському морі стабільно залишається один десантний корабель.

Ситуація на південному фронті

За інформацією військових, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

"В діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, ворог здійснює маневри силами та засобами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 16 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.