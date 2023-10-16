Росіяни попри шторм вивели кораблі на чергування: скільки загрожує "Калібрів"
Попри сильний шторм та мінну небезпеку, ворог вивів кораблі на чергування у Чорне море. Наразі на бойовому рейді присутній ракетоносій, тому варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Скільки кораблів загрожує
Наразі на бойовому чергуванні знаходиться 11 кораблів, з яких 10 — у Чорному морі. Також присутній підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту. В Азовському морі стабільно залишається один десантний корабель.
Ситуація на південному фронті
За інформацією військових, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.
"В діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, ворог здійснює маневри силами та засобами", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 16 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
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