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Россияне несмотря на шторм вывели корабли на дежурство: сколько грозит "Калибров"

16 октября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне, несмотря на шторм, вывели корабли на дежурство
Корабли на боевом дежурстве. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вопреки сильному шторму и минной опасности, враг вывел корабли на дежурство в Черное море. На боевом рейде присутствует ракетоноситель, поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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В настоящее время на боевом дежурстве находится 11 кораблей, из которых 10 — в Черном море. Также присутствует подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту. В Азовском море стабильно остается один десантный корабль.

Ситуация на южном фронте

По информации военных, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.

"В действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается контрбатарейная борьба, враг осуществляет маневры силами и средствами", — говорится в сообщении.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 16 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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