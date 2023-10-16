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Наслідки негоди: в Одесі вітер повалив десятки дерев

16 жовтня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі вітер повалив десятки дерев
В Одесі впало дерево. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі вирує негода. Шквальні пориви вітру повалили 19 дерев у місті, від яких постраждало майно містян, зокрема припарковані у дворах автомобілі. Комунальники вже працюють на місцях інцидентів та ліквідовують наслідки. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Зазначимо, що найбільш повалених дерев наразі у дворах житлових будинків, деякі авто залишаються заблокованими. Крім того, висока ймовірність виникнення заторів на дорогах, тож радимо ретельніше обрати сьогодні свій маршрут. 

Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Гарячі лінії допомоги в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Що робити під час сильного вітру

  • усі вікна щільно закрити;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Нагадаємо, 16 жовтня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та помірними дощами. Вітер матиме напрямок північно-західний, а часом можливі пориви до 17 м/с. До кінця дня опади зменшаться та очікується безхмарна погода, що дозволить одеситам насолодитися приємним вечором. 

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