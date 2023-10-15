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Дощ та сильний вітер: яка погода буде завтра в Одесі

15 жовтня 2023 18:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Дощ та сильний вітер: синоптики розказали, якою завтра буде погода в Одесі
Дівчина розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 16 жовтня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та помірними дощами. Вітер матиме напрямок північно-західний, а часом можливі пориви до 17 м/с. До кінця дня опади зменшаться та очікується безхмарна погода, що дозволить одеситам насолодитися приємним вечором. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Жінка в дощовику під час негоди. Фото: Новини.LIVE 

Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Хмарно з сильним дощем. Вітер: північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с. Температура: 8-13°C.

День: Продовження хмарної погоди з дощами, але менш інтенсивними. Вітер: північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с. Температура: 12-17°C.

Вечір: Поступове зменшення опадів, очікується безхмарна погода. Температура: спад до 8-10°C.

Схід сонця: 16 жовтня сонце зійде о 07:14.
Захід сонця: 16 жовтня сонце заходитиме о 18:10.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 58 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Понеділок в Україні буде хмарним з проясненнями. Дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найближчими днями в Україні очікується сонячна і тепла погода. Сильні похолодання прийдуть вже з понеділка. До того ж українцям дошкулятиме сильний північно-західний вітер.

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