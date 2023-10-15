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Дождь и сильный ветер: какая погода будет завтра в Одессе

15 октября 2023 18:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Дождь и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе.
Девушка говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 16 октября, в Одессе ожидается пасмурная погода с прояснениями и умеренными дождями. Ветер будет северо-западный, временами возможны порывы до 17 м/с. До конца дня осадки уменьшатся и ожидается безоблачная погода, что позволит одесситам насладиться приятным вечером.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Облачно с сильным дождем. Ветер: северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура: 8-13°C.

День: продолжение облачной погоды с дождями, но менее интенсивными. Ветер: северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура: 12-17°C.

Вечер: Постепенное уменьшение осадков, ожидается безоблачная погода. Температура: спад до 8-10°C.

Восход: 16 октября солнце взойдет в 07:14.
Закат: 16 октября солнце будет заходить в 18:10.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 58 минут.

Прогноз погоды в Украине

Понедельник в Украине будет облачным с прояснениями. Дожди, ночью в центральных и местами северных областях, днем местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.

Напомним, ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Сильные похолодания придут уже с понедельника. К тому же украинцев будет донимать сильный северо-западный ветер.

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