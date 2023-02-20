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Штормове попередження: одеситів закликають без необхідності не виходити з дому

20 лютого 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Штормове попередження: одеситів закликають без необхідності не виходити з дому
Синоптики попереджають про сильний вітер
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Штормове попередження для одеситів несе одразу декілька новин. По-перше, через шторм кораблів окупантів в морі стає менша. По-друге, з'являється мінна небезпека. Тож сьогодні слід відкласти прогулянки. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Насувається негода

Близько 13-15 годин 20 лютого очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Негода збережеться до кінця дня та протягом доби 21 лютого.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. 

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні. 

У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Можливий деревопад

Крім мінної небезпеки, слід бути обережним й в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — додали в мерії. 

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, у Карпатах зберігаються складні погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський випав шар снігу майже у два метри.

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