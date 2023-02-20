Скільки кораблів рф напоготові в Чорному морі

Всіх закликають прямувати до укриття

О пів на 12 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. В Чорному морі всього один ракетоносій, втім пуски ворог можу здійснювати із пунктів базування.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 4 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, що пуски ракет із підводного човна набагато важче помітити радарам українських сил ППО. Тож не слід ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в Одеській області використали новітній вид зброї. Ворог здійснив атаку важливого інфраструктурного об'єкта з використанням морських дронів-камікадзе.

Також на минулому тижні фахівці російської окупаційної армії почали застосовувати новий спосіб для виявлення українських систем протиповітряної оборони. Для цього ворог пристосував повітряні кулі.