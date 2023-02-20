Сколько кораблей рф наготове в Черном море

Всех призывают направляться к укрытию

В половине 12 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Черном море всего один ракетоноситель, впрочем, пуски враг могу осуществлять из пунктов базирования.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 4 ракет;

в Азовском море - 1 вражеский корабль;

в Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты;

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что пуски ракет с подлодки гораздо труднее заметить радарам украинских сил ПВО. Не следует игнорировать тревогу.

Напомним, российские оккупационные войска в Одесской области использовали новейший вид оружия. Враг совершил атаку важного инфраструктурного объекта с использованием морских дронов-камикадзе.

Также на прошлой неделе специалисты российской оккупационной армии начали применять новый способ выявления украинских систем противовоздушной обороны. Для этого враг приспособил воздушные шары.