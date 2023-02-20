Можливі точкові удари: підводний човен росіян напоготові, – Гуменюк
Робочий тиждень для одеситів розпочався без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Втім, розслаблятись зарано, ворог тримає напоготові підводний човен.
Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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"Що стосується очікування посилення якихось дистанційних впливів противника, як-от ракетні удари, то небезпека залишається. Оскільки попри те, що погіршилась погода, а в морі шторм, один все ж таки підводний ракетоносій залишається. І це якраз говорить про те, що вони можуть застосувати точкові ракетні удари. Тому що виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони", — зазначила Гуменюк.
Успіхи ЗСУ
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи. Більше про загальні втрати окупаційної армії за час війни читайте в матеріалі.
Тим часом США закликають Україну почати контрнаступ, аби закріпити свої успіхи на полі бою. У Білому домі переконані, що кремль не змінив своїх планів і знову готується до атак.