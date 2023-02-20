Возможные точечные удары: подлодка россиян наготове

Заметить пуск ракеты с подводной лодки для ПВО тяжелее

Рабочая неделя для одесситов началась без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Впрочем, расслабляться рано, враг держит наготове подлодку.

Об этом в эфире единого телемарафона отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Что касается ожидания усиления каких-то дистанционных воздействий противника, таких как ракетные удары, то опасность остается. Поскольку несмотря на то, что ухудшилась погода, а в море шторм, один все же подводный ракетоноситель остается. И это как раз говорит, что они могут применить точечные ракетные удары. Потому что обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны", — отметила Гуменюк.

Успехи ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы. Больше об общих потерях оккупационной армии за время войны читайте в материале.

Тем временем США призывают Украину начать контрнаступление, чтобы закрепить свои успехи на поле боя. В Белом доме убеждены, что кремль не изменил своих планов и снова готовится к атакам.