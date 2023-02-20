Штормовое предупреждение: одесситов призывают без необходимости не выходить из дома

Синоптики предупреждают о сильном ветре

Штормовое предупреждение для одесситов несет сразу несколько новостей. Во-первых, из-за шторма кораблей оккупантов в море становится меньше. Во-вторых, возникает минная опасность. Так что сегодня следует отложить прогулки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Надвигается непогода

Около 13-15 часов 20 февраля ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Ненастье сохранится до конца дня и в течение суток 21 февраля.

Минная опасность

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.

В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Возможен древопад

Кроме минной опасности, следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — добавили в мэрии.

Горячие линии

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, в Карпатах сохраняются сложные погодные условия. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпал слой снега почти в два метра.