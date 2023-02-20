Штормовое предупреждение: одесситов призывают без необходимости не выходить из дома
Штормовое предупреждение для одесситов несет сразу несколько новостей. Во-первых, из-за шторма кораблей оккупантов в море становится меньше. Во-вторых, возникает минная опасность. Так что сегодня следует отложить прогулки.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле
-
Чего ожидать от рф 23-24 февраля: объяснение ВСУ
-
Визит Джо Байдена в Киев в фотографиях
-
Украинская теннисистка обыграла россиянку на престижном турнире: как закончился матч
-
Потребление электроэнергии в Украине увеличилось: в Укрэнерго объяснили, есть ли сейчас дефицит мощности
-
ПриватБанк блокирует некоторые счета без уведомления: в банке дали объяснение
-
Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины
-
14 млн грн убытков из-за незадекларированной техники: должностным лицам таможни объявлено подозрения
-
Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным
-
"Война с рф — глобальный конфликт, затрагивающий ядерную и продовольственную безопасность мира", — Подоляк
Надвигается непогода
Около 13-15 часов 20 февраля ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Ненастье сохранится до конца дня и в течение суток 21 февраля.
Минная опасность
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.
В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.
Возможен древопад
Кроме минной опасности, следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — добавили в мэрии.
Горячие линии
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, в Карпатах сохраняются сложные погодные условия. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпал слой снега почти в два метра.