Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия непогоды: в Одессе ветер повалил десятки деревьев arrow

Последствия непогоды: в Одессе ветер повалил десятки деревьев

16 октября 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ветер свалил десятки деревьев
В Одессе упало дерево. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 октября, в Одессе бурлит непогода. Шквальные порывы ветра свалили 19 деревьев в городе, от которых пострадало имущество горожан, в том числе припаркованные во дворах автомобили. Коммунальщики уже работают на местах инцидентов и ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Отметим, что наиболее поваленных деревьев пока во дворах жилых домов некоторые авто остаются заблокированными. Кроме того, высока вероятность возникновения пробок на дорогах, поэтому советуем более тщательно выбрать сегодня свой маршрут.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или похожих на них предметов ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Горячие линии помощи в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Что делать во время сильного ветра

  • все окна плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 16 октября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и умеренными дождями. Направление ветра будет северо-западное, а временами возможны порывы до 17 м/с. До конца дня осадки упадут и ожидается безоблачная погода, что позволит одесситам насладиться приятным вечером.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз