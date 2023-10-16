В Одессе ветер свалил десятки деревьев

В Одессе упало дерево. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 16 октября, в Одессе бурлит непогода. Шквальные порывы ветра свалили 19 деревьев в городе, от которых пострадало имущество горожан, в том числе припаркованные во дворах автомобили. Коммунальщики уже работают на местах инцидентов и ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отметим, что наиболее поваленных деревьев пока во дворах жилых домов некоторые авто остаются заблокированными. Кроме того, высока вероятность возникновения пробок на дорогах, поэтому советуем более тщательно выбрать сегодня свой маршрут.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или похожих на них предметов ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Горячие линии помощи в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Что делать во время сильного ветра

все окна плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 16 октября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и умеренными дождями. Направление ветра будет северо-западное, а временами возможны порывы до 17 м/с. До конца дня осадки упадут и ожидается безоблачная погода, что позволит одесситам насладиться приятным вечером.