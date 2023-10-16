В Одессе упало почти полсотни деревьев

Разрушенное дерево в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжается древопад из-за сильных порывов ветра. Сейчас в городе повалено почти полсотни деревьев, коммунальщики работают над устранением последствий в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Известно, что ветром повалено уже 39 деревьев и больших веток. Коммунальщики ликвидировали древопад по 24 адресам, еще 15 находятся в работе.

Помощь коммунальщикам

Чтобы ускорить работу коммунальных служб и избежать разрушения машин, одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — отмечают коммунальщики.

Напомним, вопреки сильному шторму и минной опасности, враг вывел корабли на дежурство в Черное море. На боевом рейде присутствует ракетоноситель, поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.