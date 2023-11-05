Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе непогода повалила деревья – есть оборванные электропровода, и повреждены автомобили arrow

В Одессе непогода повалила деревья – есть оборванные электропровода, и повреждены автомобили

5 ноября 2023 11:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе ненастье повалило деревья – есть оборванные электропровода, и повреждены автомобили
В Одессе упало дерево. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одессу и область в ночь на 5 ноября накрыл мощный ливень и шквальный ветер. Ненастье повалило в городе почти два десятка деревьев, есть также оборванные провода электросетей. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .

Читайте также:

"Зафиксировано падение 18 деревьев и крупных веток. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды" , - говорится в сообщении.

К устранению последствий непогоды приобщались и спасатели . Они помогли распылить и убирать упавшие на дорогу деревья на Академика Заболотного в Одессе, за пределами сел Большой Дальник и Надлиманское и в селе Окны Подольского района. Также на Героев Крут спасатели убрали дерево, упавшее на легковой автомобиль. В общей сложности от ГСЧС привлекалось шесть единиц пожарной техники и 30 спасателей.

Спасатели распиливают дерево. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Минная опасность

Добавим, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — отмечают коммунальщики.

Напомним, в Одессе продолжается древопад из-за сильных порывов ветра. Сейчас в городе повалено почти полсотни деревьев, коммунальщики работают над устранением последствий в усиленном режиме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме