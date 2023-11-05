В Одессе ненастье повалило деревья – есть оборванные электропровода, и повреждены автомобили

В Одессе упало дерево. Фото: Одесский городской совет

Одессу и область в ночь на 5 ноября накрыл мощный ливень и шквальный ветер. Ненастье повалило в городе почти два десятка деревьев, есть также оборванные провода электросетей. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .

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"Зафиксировано падение 18 деревьев и крупных веток. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды" , - говорится в сообщении.

К устранению последствий непогоды приобщались и спасатели . Они помогли распылить и убирать упавшие на дорогу деревья на Академика Заболотного в Одессе, за пределами сел Большой Дальник и Надлиманское и в селе Окны Подольского района. Также на Героев Крут спасатели убрали дерево, упавшее на легковой автомобиль. В общей сложности от ГСЧС привлекалось шесть единиц пожарной техники и 30 спасателей.

Спасатели распиливают дерево. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Минная опасность

Добавим, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — отмечают коммунальщики.

Напомним, в Одессе продолжается древопад из-за сильных порывов ветра. Сейчас в городе повалено почти полсотни деревьев, коммунальщики работают над устранением последствий в усиленном режиме.