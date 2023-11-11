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В Одессе непогода повалила деревья — какая ситуация сейчас

11 ноября 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе непогода повалила деревья — какая ситуация сейчас
Человек распиливает дерево. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 11 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. Ненастье повалило в городе более десятка деревьев, есть также сломанные ветки. О пострадавших пока нет информации.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Повалено 9 деревьев и 6 больших ветвей. Силами КП "Горзелентрест" и коммунальных служб уже распилено и убрано 13 деревьев и веток, еще 3 в работе", — говорится в сообщении.

Также коммунальные службы работают над очисткой дождеприемников от мусора и опавших листьев в связи с непогодой.

Коммунальщики очищают дождеприемник. Фото: Одесский городской совет
Коммунальщики собирают ветки деревьев во время непогоды. Фото: Одесский городской совет

Штормовое предупреждение на 11-12 ноября

В течение ближайших суток жители Одесского региона должны быть осторожны из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Сотрудники КП "Горзелентрест" распиливают свалившиеся от непогоды деревья. Фото: Одесский городской совет

Минная опасность

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Напомним, ранее мы писали, что утром и в первой половине дня 11 ноября по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра15-20 м/с. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

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